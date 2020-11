L’avventura dell’esterno ex Lazio e West Ham Felipe Anderson al Porto non sta andando nel migliore dei modi. I pochi minuti concessi dal tecnico Coincencao stanno facendo valutare al brasiliano una nuova partenza, già nel mercato. Ai microfoni di Record ha parlato la sorella del laterale offensivo usando queste parole:



“Felipe è stato portato in Portogallo da agenti che non si occupano più della sua carriera. Solo io posso parlare ufficialmente a suo nome. Avrò un incontro con il club per informarli di questo nuovo scenario e anche per cercare di capire se Felipe potrà ricevere le opportunità che pensava di avere qui in Portogallo, cioè di giocare e aiutare il Porto.



Finora non ha avuto molte occasioni. Garantisco che ha lavorato con serietà e non ha avuto nessun tipo di problema extra-campo o personale. Felipe è molto concentrato e continuerà a lottare per il suo spazio con la stessa buona condotta che ha sempre contraddistinto la sua carriera".