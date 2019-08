L'inizio di stagione al West Ham dell'ex fantasista della Lazio, Felipe Anderson, non è andato per il meglio. Un infortunio lo ha fermato durante il match d'esordio perso 5-0 contro il Manchester City e ora sta facendo di tutto per rientrare in tempo record.



Ad accompagnarlo nel percorso di recupero c'è però una presenza importante nella nuova vita dell'ex biancoceleste. Si tratta ​di Evelyn Machry la nuova fidanzata del brasiliano che è anche una appassionata di fitness. Tanti sono i video e le foto postate in palestra per un fisico letteralmente da applausi. Ce la farà Felipe Anderson a recuperare in fretta? Ecco le foto di Evelyn nella nostra gallery.