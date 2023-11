Felipe Dal Bello, ex difensore fra le altre di Udinese e Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di radio Bruno Firenze. "Italiano è un allenatore che ammiro. Sa gestire al meglio i giocatori e il gruppo squadra, sono sempre tutti molto motivati. A parte una o due partite giocate male, stanno facendo un'ottima stagione. Hanno preso a pallonate una squadra come la Juve. Difensori? Presi singolarmente sono tutti ottimi difensori. Mi ha stupito Ranieri, sempre attento e concentrato. L'avevo visto giocare solo da terzino, invece da centrale rende molto di più. I terzini della Fiorentina sono uno più forte dell'altro. Parisi ha una facilità di palleggio e una personalità incredibile. Arthur? Ho visto che gioca con la testa libera, dopo anni non semplici. Le sue qualità sono indiscutibili. Nzola? Essendo alla prima esperienza un un top club, è normale che sia in difficoltà. È un giocatore che da tutto per la squadra."