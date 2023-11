Secondo La Gazzetta dello Sport, visto l'infortunio grave di Dodo e l'emergenza in difesa, la Fiorentina starebbe pensando a Emil Hol. Il giocatore, in prestito con diritto di riscatto all'Atalanta dallo Spezia, sta trovando poco spazio con Gasperini, motivo per cui non è da escludere una nuova esperienza. Per la Viola, sembrano tramontate le opzione Gendrey e Baschirotto.