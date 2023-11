Felipe Melo, centrocampista brasiliano del Fluminense che ha vinto la Libertadores, ha risposto in maniera piccata a Kylian Mbappé, che aveva detto che il calcio in Sudamerica non è molto sviluppato. Parlando a TNT Sports, l'ex Juve, Inter e Fiorentina ha detto:



"Mbappé è uno stupido. Ha segnato tre gol in finale ma l'Argentina è diventata campione e Messi è il migliore del mondo. Ha ancora molto da imparare, non può parlare di calcio sudamericano. E' un grande giocatore, che vincerà 3 o 4 Palloni d'Oro, ma deve tenere la bocca chiusa. Vengono dall'Europa per cercare giocatori qui, non in Francia. Per fortuna non ho avuto la possibilità di giocare contro di lui, per fortuna non so se per me o per lui".