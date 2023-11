L'imprenditore finlandese Thomasha parlato ancora dell'offerta che starebbe per formulare per acquistare l', grazie anche al supporto di altri investitori. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di TvPlay: "I nostri sono investitori finanziari che non fanno parte del mondo del calcio. Siamo convinti che si possa diventare, come Inter, un club ancora più grande di ora. Non è una critica alla società attuale che possiede un grandissimo management e un ottimo allenatore. Il nostro obiettivo sarebbe crescere: con questa nuova proprietà ci piacerebbe specializzarci nella creazione di servizi per i fan anche in tutto il mondo con l’intento di incrementare i ricavi per poi andare ad avere maggiore forza sul mercato. La conseguenza di tutto ciò sarebbe poi la possibilità di acquistare top player e, in generale, migliorare una squadra già forte. Mbappé, ad esempio, non rappresenterebbe un sogno. L’idea sarebbe rinforzare gradualmente una formazione già di qualità per competere, tutti gli anni, sia per la vittoria dello scudetto italiano che della Champions League"."Credo di sapere quanto voglia la famiglia Zhang, e non siamo così lontani dalla loro proposta. Noi vogliamo trasformare l’Inter nella più grande squadra al mondo. Non è corretto dire quanto vale ora il club. Noi abbiamo i nostri advisor del gruppo finanziario che ci lavoreranno e faranno una valutazione più precisa in questo senso. Non è una questione di vanità, infatti noi saremmo aperti alla possibilità di lavorare insieme a Zhang, lasciando lui come presidente ma subentrando nella società. Non è un’operazione di immagine, ma vorrei un modello sostenibile per rendere questa squadra la più importante del mondo".