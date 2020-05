Giorgionon ha avuto parole al miele per l’ex compagno. Anzi, lo ha apertamente attaccato (LEGGI QUI ), definendolo “”.Il centrocampista brasiliano ha deciso di rispondere, e lo ha fatto ai microfoni di gazzetta.it: “Prima di tutto, sarebbe interessante conoscere gli episodi ai quali si riferisce. In ogni caso, per me non c’è nessun problema nel rispondere a ‘questo difensore’…”.Melo prosegue nella dura replica a Chiellini: “Quando ero a Torino, non ho mai mancato di rispetto a nessuno: ai compagni, ai dirigenti, alla Juventus in generale.Dice che Balotelli sia da prendere a schiaffi e che io sia il peggio del peggio e che si rischiava sempre la rissa per colpa mia?E poi, scusate: troppo facile parlare male degli altri con un libro.Felipe Melo poi ricorda una partita in Confederation Cup del 2009: “E mi viene in mente un’altra cosa: battemmo l’Italia 3-0 nella Confederations Cup 2009, vinta poi dal Brasile.. Inoltre, a livello internazionale, non ha vinto proprio niente. Chiudo così: dicendo certe cose ha dimostrato di essere poco professionale. Questa è mancanza di rispetto. Mi fermo qui e non aggiungo altro, certe cose devono restare negli spogliatoi”.