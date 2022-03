"È stato sfortunato in un'occasione dove non ha segnato, ma questo ragazzo è un diamante". Parola di, ct ad interim del Ghana, che dopo il pareggio senza reti contro la Nigeria ha definito così l’attaccante giallorosso, alla sua prima presenza in nazionale. Un esordio aspettato, costruito."Felix - ha spiegato Addo - ha fatto molto bene, ha creato tante occasioni. A livello difensivo ha dato tutto quello che aveva, ha pressato molto e ha fatto ciò che volevo". Buona la prima. Cresciuto nell’, in Ghana, il classe 2003 è arrivato a Roma nel gennaio 2021, aggregandosi inizialmente ad Under 18 e Primavera.(complice l’esclusione, da parte di José Mourinho, delle riserve dopo il tracollo in terra norvegese contro il Bodo Glimt).Ancora fiducia da parte del tecnico e prima gioia con la maglia della Roma grazie alla doppietta - da subentrato, a un quarto d'ora dal termine - contro il Genoa, con cui è diventato, regalando il successo ai suoi.Dopo la partita, Mou non aveva risparmiato complimenti: "L’ho visto giocare con la Primavera e ciò che più mi ha impressionato è stata la sua freddezza davanti alla porta. Forse tecnicamente non è un fenomeno, ma è molto bravo a fare gol. Mi hanno colpito la sua fisicità e la sua umiltà".Da lì, anche per via della positività al Covid a inizio dicembre, il ghanese ha messo insieme solo 440 minuti in campionato (distribuiti in 11 presenze) con poche soddisfazioni. In un momento parte di un percorso di crescita, che ha visto il classe 2003 scontare - a inizio marzo - anche una breve "retrocessione" in Primavera a causa di una nottata in discoteca non passata inosservata a Trigoria.Come riportato nei giorni scorsi dal quotidiano Il Tempo, inoltre,. Tema della chiacchierata? Un confronto sul diciannovenne in vista della prima convocazione in nazionale (già rifiutata qualche mese fa, con la motivazione di volersi concentrare solo sul mondo Roma, senza distrazioni). Adesso per Felix c'è il finale di stagione. Per centrare l’Europa e regalarsi qualche altra gioia.