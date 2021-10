L'intuizione di Mourinho che ha permesso di cambiare la partita. L'ingresso in campo di Felix mercoledì sera a Cagliari ha permesso alla Roma di destarsi e ribaltare una gara che non si poteva perdere. Il giovane talento della Primavera di De Rossi, che in questa stagione in cinque partite ha già realizzato sei reti, ha sbloccato la prima squadra, cambiando l'approccio alla gara. A fine partita Felix non può che essere felice, tanto che dedica alla mamma rimasta in Ghana l'esordio. Poi c'è stato ieri il ringraziamento a Mourinho, che ha scelto di puntare su di lui: «Per sempre grato, sir. Ti renderò orgoglioso».