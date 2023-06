Federica Cappelletti, vedova del grande Pablito Rossi, è stata eletta come nuova numero 1 della Serie A del calcio femminile, con il voto unanime dei dieci club.



La giornalista, presidente della fondazione che porta il nome del marito, era l’unica candidata alla presidenza. Dalla corsa si era infatti sfilata la presidente uscente, Ludovica Mantovani, in carica dal 2019, che pure aveva annunciato la sua intenzione di concorrere, ma non ha ottenuto il quorum delle 4 firme su 10 club.



Cambia l'assetto delle divisioni federali: la divisione di Serie B per le non professioniste si somma a quella di Serie A per le professioniste, che si occuperà di organizzare il massimo campionato, la Coppa Italia, la Supercoppa e il Campionato Primavera 1.



Il Presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, ha dato il benvenuto a Cappelletti, complimentandosi per la sua elezione:



"Congratulazioni e auguri di buon lavoro a Federica Cappelletti per la sua elezione alla Presidenza della Divisione Serie A Femminile Professionistica. Un grande in bocca al lupo a Lei e al suo team, in questa importante fase di crescita del calcio femminile italiano e di percorso verso la creazione di una Lega autonoma. Desidero anche salutare e ringraziare la Presidente uscente, Ludovica Mantovani, per la dedizione e il grande lavoro svolto, soprattutto per aver guidato il calcio femminile verso il professionismo".