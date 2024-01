Fenerbahce, c'è il contratto per Krunic: la posizione del Milan

Come riporta Tuttosport, il Fenerbahçe è in forte pressing su Rade Krunic: il club turco ha infatti confermato al bosniaco la stessa offerta che gli era stata recapitata in estate, vale a dire un triennale da 3,5 milioni di euro. Serve ora un accordo con il Milan.