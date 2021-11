Il matrimonio tra il Fenerbahce e l'allenatore portoghese Vitor Pereira è ormai agli sgoccioli, a causa delle non proprio esaltanti prestazioni del club di Istanbul. Per la sua successione, come riportato dal quotidiano Fanatik, la dirigenza ha individuato un lotto di cinque possibili nomi: Bilic, Alex, Fink, Paulo Fonseca e il tecnico italiano Farioli, attualmente alla guida del Fatih Karagumruk.