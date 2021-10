Vedat Muriqi è tornato ad allenarsi a Formello ancora una volta reduce da almeno un gol col Kosovo. Sono 18 in 35 partite disputate i centri dell'attaccante con la divisa del proprio Paese. Eppure il rendimento con la Lazio continua ad essere decisamente sottotono (2 gol in 42 gare) tanto che sono tornate nuovamente in auge voci dalla Turchia che lo vedrebbero nel mirino del suo ex club, il Fenerbahce.



Come riporta Il Messaggero la società di Istanbul strarebbe pensando ad un prestito con un diritto di riscatto fissato a 9 milioni di euro. Muriqi addirittura avrebbe già parlato anche col tecnico del Fener, Vitor Pereira, seguito proprio dalla Lazio prima dell'arrivo di Sarri. Qualcosa di concreto? Solo voci riporta il quotidiano. Tare continua a smentire tutto.