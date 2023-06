Dünyaca ünlü golcü futbolcu Edin Dzeko, sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul’a geldi. pic.twitter.com/vBu31tc9gZ — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 22, 2023

è già arrivato in Turchia dove oggi si sottoporrà a visite mediche e firme per i contratti che lo legheranno ufficialmente e a parametro zero al Fenerbahce che ha già annunciato di aver trovato l'accordo per il suo addio ufficiale all'Inter.