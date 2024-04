Fenerbahce-Olympiacos, le formazioni ufficiali: Dzeko contro Jovetic

12 minuti fa



Di seguito le formazioni ufficiali di Fenerbahce-Olympiacos, quarti di finale di ritorno di Conference League: si riparte dal 3-2 ottenuto dai greci al Pireo.



Ancora sfida tra gli ex Inter Dzeko e Jovetic, in panchina stavolta Krunic e Zajc che hanno giocato in Italia con Milan ed Empoli. Regolarmente in campo l'ex Udinese Rodrigo Becao, sfida tecnica tra fantasisti Tadic-Fortounis.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



FENERBAHCE (4-3-3): Livakovic; Osayi-Samuel; Djiku, Rodrigo Becao, Kadioglu; Fred, Yuksek, S. Szymanski; Irfan Can Kahveci, Dzeko,Tadic. All. Kartal.

OLYMPIACOS (4-2-3-1): Tzolakis; Rodinei, Ntoi, David Carmo, Ortega; Hezze, Chiquinho; Fortounis, Jovetic, Podence; El Kaabi. All. Mendilibar.