Da quando ha litigato con l'allenatore Kartal, Mesut Ozil è rimasto fuori rosa nel Fenerbahçe. Nonostante la situazione, però, il trequartista tedesco non ha nessuna intenzione di lasciare il club; a confermarlo è l'agente del giocatore Erkut Sogut: "Non andrà da nessuna parte, lo posso dire chiaramente perché non vuole muoversi - ha detto il procuratore a Lig Radyo Klar - Rimarrà qui altri due anni, fino alla fine del contratto".