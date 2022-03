Nei giorni scorsi Mesut Ozil è stato messo fuori rosa dal Fenerbahçe per un alterco con l'allenatore Ismail Kartal. Sul trequartista tedesco ha parlato Nacho Monreal, suo ex compagno all'Arsenal. Intervistato da Four Four Two, il terzino spagnolo ha dichiarato: "Ozil ha avuto problemi con tutti tanto che Wenger alla fine lo lasciava fuori. Poi è arrivato Emery ed ha provato a recuperarlo ma a nulla è servito".