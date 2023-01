Il Fenerbahçe ha alzato il pressing per Jayden Oosterwolde, difensore classe 2001 titolare nel Parma di Pecchia. I gialloblù hanno già respinto un paio d'offerte dei turchi, la richiesta iniziale era di 10 milioni di euro ma le parti si sono venute incontro e ora la trattativa è in dirittura d'arrivo: il Fenerbaçe ha fatto uno sforzo in più, il Parma ha abbassato la valutazione e l'operazione dovrebbe chiudersi intorno ai 7 milioni più bonus. Il giocatore ha già dato l'ok al trasferimento, Parma e Fenerbahçe stanno definendo gli ultimi dettagli prima del via libera.