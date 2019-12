Durante il derby vinto contro il #Besiktas, i tifosi del #Fenerbahce hanno esposto uno striscione pro #RicardoRodriguez: "Siamo pazzi per te". pic.twitter.com/xK0Bu2zw9S — Daniele Longo (@86_longo) December 22, 2019

La notizia della trattativa tra Milan e Fenerbahce per Ricardo Rodriguez hanno mandato in estasi i tifosi turchi che, nel derby vinto contro il Besiktas, hanno esposto uno striscione riferito al terzino svizzero: "Ricardo Rodriguez siamo pazzi per te".