Non è un motto neo-risorgimentale, bensì la sorte che tra qualche mese potrebbe toccare ai tifosi della. Il club trentino ha appena ottenutoma difficilmente potrà esordire di fronte al proprio pubblico in quantoCome accaduto a molte altre società prima di lei, dunque, anche il club trentino rischia di trascorrere parte della sua prima esperienza in cadetteria lontano da casa.Il Lino Turina di Salò attualmente può ospitare non più di 2300 spettatori, praticamente la metà rispetto a quota 5500 richiesti dalla Lega per ospitare gare di B. Ovviamente società e amministrazione comunale sono già al lavoro per ampliare l'impianto esistente ma anche nella migliore delle ipotesi non si riuscirà ad adeguarlo prima dell'avvio del nuovo campionato.Ai dirigenti verdazzurri non resta così che guardarsi attorno alla ricerca di stadi che possano ospitare la Feralpi fino al termine dei lavori.ma negli ultimi giorni, rilanciata da Sportsicily.it, è giunta al club trentino.Questa almeno è l'offerta avanzata da alcuni tifosi rosanero, legati ai colleghi trentini da un recente ma solido gemellaggio. Ovviamente l'idea di far giocare la Feralpisalò a quasi 1500 chilometri da casa non pare la migliore soluzione possibile. Di certo la proposta farà però piacere alla società neopromossa in B e a tutti i suoi tifosi.