Feralpisalò aggrappata alla B: salvarsi adesso è possibile

Alla faccia di chi la dava per spacciata. Laè vivissima e lo vuole dimostrare fino all'ultimo minuto dell'ultima giornata, come dimostra il colpaccio sul campo della(sconfitta anche all'andata).Nella bagarre salvezza vanno inclusi anche i bresciani, passati da candidati serissimi alla retrocessione - a braccetto con un Lecco sempre più in fondo alla classifica - a possibile sorpresa nella lotta per evitare la discesa negli inferi della C., che ad oggi risultano rispettivamente la prima squadra a poter tirare un sospiro di sollievo e festeggiare la permanenza in Serie B e colei che disputerebbe il Playout (sempre stando a ciò che recita la graduatoria attuale, contro la Ternana).

Il gol vittoria di Bergonzi ha rappresentato una pericolosa spallata alle velleità di promozione dei grigiorossi e nel contempo trasformato da flebile ad alta la fiammella della speranza dei Leoni del Garda,Il rendimento altalenante e i tanti gol al passivo (49, seconda peggior difesa del campionato) non hanno impedito alla squadra didi cogliere l'intera posta in palio per 8 volte in stagione (incluse quelle contro Samp e Catanzaro), riuscendo a restare aggrappata al treno delle rivali e pronta a giocarsi tutto nei restanti 7 impegni del 2023/2024.

Il calendario, da qui alla fine, offre due scontri diretti:, intervallati dai match nei quali la Feralpisalò dovrà vedersela nell'ordine con"La vittoria ci dà grande morale per il finale di stagione, abbiamo battuto una squadra forte. Ci dà ancora più soddisfazione - ha detto Zaffaroni dopo il blitz di Cremona - Successo importantissimo, ma pensiamo già alla prossima.".