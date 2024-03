Il Cesena torna in Serie B: Toscano alla Conte, Shpendi meglio di Shpendi e la proprietà americana, tutti i protagonisti

. Perché si tratta di una liberazione,. Nell'estate 2018, infatti, il club falliva ed era costretto a ripartire dai dilettanti. Un momento devastante per il popolo di Cesena, che vanta una delle piazze più calde del panorama calcistico italiano. Lo dimostrano i numeri incredibili di pubblico messi a referto in Serie D prima e in questi anni di C poi. '' recitava una celeberrima coreografia della Curva Mare dopo il fallimento., perché il Cavalluccio è tornato a casa e lo fatto dominando in lungo e in largo il campionato, creando il vuoto con tutte le altre e consacrando la propria anima, da sempre votata alla creazione di talenti. Decisiva la vittoria per, arrivata oggi grazie a un gol diall'87', che porta il divario sulle inseguitrici a 14 punti, con solo 4 partite ancora da giocare.

La pagina della copertina va, inevitabilmente, ache ha conquistato. Prima con Ternana, Novara e Reggina, ora col Cesena. Ma che tipo di allenatore è Toscano?. Un paragone calzante, che ben riassume la grandezza di un maestro della tattica ma, soprattutto, di un. Il perfetto uomo da mettere al comando di un gruppo di giovani talenti ed esperti veterani. Già un anno fa Toscano aveva sfiorato la promozione e al secondo anno con il Cavalluccio sul petto non ha mancato l'obiettivo. A Cesena lo avevano portato con il solo e unico obiettivo di riportare la squadra in Serie B e lui, uomo di parola, ha portato a termine la missione,

Gli allenatori sono decisivi, ma in campo ci vanno i giocatori. E il Cesena può contare su una rosa che già oggi in molti considerano di ottimo livello anche per la Serie B. Merito del direttore sportivo, un altro top player per la categoria, che è stato capace di puntellare un rosa di assoluto livello e al contempo di dare la giusta fiducia ai giovani talenti. Certo,è una sorpresa solo per chi non ha seguito la sua carriera nelle stagioni passate: un anno fa(poi acquistato in estate dall'Empoli), ma quest'anno è arrivata una consacrazione che in molti si aspettavano da anni - William Viali fu il primo a puntarci, inserendolo nelle rotazioni della prima squadra anche prima di Stiven.- lo dimostrano gli oltre 20 gol stagionali - che già piace diversi club di A come il Sassuolo anche in virtù di prestazioni addirittura superiori a quelle, già sorprendenti, messe a referto dal gemello un anno fa. Ma non solo Shpendi, perché tra i protagonisti della stagione bianconera ci sono anche altri giovani come, centrocampista interessantissimo box to box, e soprattutto, classe '04 - transitato dalla Primavera della Fiorentina un anno fa - che è esploso in bianconero segnando 4 gol e servendo 7 assist in campionato. Affiancati a questa truppa di giovani, poi, ci sono veterani ed esperti di promozione come: tutti uomini di carisma e qualità, che hanno creato un mix perfetto di talento e leadership.

Alla regia di questo nuovo progetto romagnolo c'è una proprietà americana guidata da, che ha acquisto il Cesena nel dicembre 2021 per permettergli di fare il salto di qualità.. Che ha fatto del mercato, della solidità manageriale e di una comunicazione al livello delle migliori squadre di Serie A i pilastri sui quali costruire il proprio successo. Insomma, il Cesena americano è finalmente tornato sulla mappa del calcio che conta e lo ha fatto con eleganza e convinzione., puntando sugli uomini giusti in società e in campo e riuscendo a riportare ai massimi livelli l'entusiasmo di un pubblico fantastico, che non ha mai abbandonato la squadra. Oggi è il giorno di festeggiare,