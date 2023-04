Rio Ferdinand ha rasentato il bullismo con Cristiano Ronaldo. A confessarlo è lo stesso ex difensore del Manchester United, oggi commentatore di BT Sport, che racconta i primi tempi di CR7 a Old Trafford: "Lo infastidivamo molto, sia Quinton Fortune che io. Era molto più giovane di noi all'epoca, potremmo aver rasentato il bullismo, ma stavamo solo cercando di costruirlo e costruirgli resilienza. Giocavamo a giorni alterni prima dell'allenamento come parte del riscaldamento e lo schiacciavo dappertutto. Se fosse stato trasmesso in tv avrebbe battuto tutti i record: stava piangendo e tutto il resto, ma era molto competitivo".