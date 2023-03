Giovanni Sartori è arrivato al Bologna la scorsa estate portando con sé l’esperienza e il metodo che lo hanno consacrato come uno dei dirigenti sportivi più bravi del calcio italiano. La sua missione è scovare talento, prima di prenderli li deve osservare più volte dal vivo. Tradizione e innovazione si mescolano con risultati eccellenti. L’ultimo in ordine di tempo si chiama Lewis Ferguson, centrocampista classe 1999 della nazionale scozzese.



CHE COLPO- Poco più di 3 milioni versati nelle casse dell’Aberdeen per un giocatore che ha già collezionato 21 presenze e 4 gol in serie A. Thiago Motta lo ha reinventato trequartista per sfruttare la sua esplosività e i suoi inserimenti in area avversaria. Ora il valore sul mercato è quantomeno triplicato, secondo quanto affermato dal suo recente Bill McMurdo.



TARE CI PROVA- Lewis è cresciuto a pane e calcio: suo padre Derek ha giocato nel Sunderland, suo zio Barry è stato una leggenda dei Rangers Glasgow. Si ispira al suo idolo Lampard e il suo sogno è giocare in Champions League. Potrebbe realizzarlo con la Lazio che lo ha messo in cima alla lista degli acquisti in vista della prossima stagione. Tare è un suo grande estimatore e ha intenzione di contattare presto Sartori per capire se c’è la volontà di aprire una trattativa.