Ferguson sconvolge la corsa Champions: Bologna in pole. Anche De Rossi sorpassa Gasperini, il Napoli...

Cambia tutto nella corsa Champions dopo l'ultimo turno di Serie A. La vittoria a Bergamo firmata Zirkzee-Ferguson ha consolidato il quarto posto del Bologna, proiettandolo anche in testa alle quote per la Top-4, tra 2,15 e 2,50. L'Atalanta, favorita a 1,85 una settimana fa, vede la sua quota alzarsi a 3 dopo il ko con i rossoblù, che segue quello rimediato con l'Inter nel recupero. Gasperini è stato superato in classifica e nelle previsioni dei bookie anche dalla Roma di De Rossi. I giallorossi, che marciano ad un ritmo forsennato con sei vittorie nelle ultime sette gare, sono ora i primi inseguitori del Bologna a 2,75, quota quasi sdimezzata rispetto alla scorsa settimana. Scende da 12 a 7,50, invece, l'ipotesi Napoli, che grazie al successo contro la Juve tiene ancora accesa una speranza. Lontane a 16 Fiorentina e Lazio, troppo altalenanti nel rendimento e ora distanti rispettivamente 9 e 11 punti dal quarto posto.