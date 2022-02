Corrado Ferlaino, ex presidente del Napoli, parla a Sport della partita col Barcellona: "Il Napoli può passare il turno solamente con una partita perfetta e un pizzico di fortuna. Sono convinto che gli azzurri stasera giocheranno un grande calcio e complicheranno non poco la vita al Barça in uno stadio caldissimo. La squadra di mister Xavi oggi è piena di giovani talenti, l'addio di Messi in estate è stato doloroso ma nel calcio arriva sempre un momento in cui devi rinnovare".