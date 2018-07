Fernando Torres ha chiuso la sua avventura all'Atletico Madrid e nel calcio europeo in generale, volando in Giappone al Sagan Tosu. Queste le due parole: "Il Sagan Tosu è stata tra le prime squadre ad essersi interessante a me - ha affermato il 9 spagnolo - voglio ringraziare il club per la perseveranza che ha avuto nei miei confronti. La mia è una sfida personale, sportiva e culturale", come riportato da Ansa.