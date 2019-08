Penultima amichevole pre-campionato per il Milan: prima della sfida di settimana prossima contro il Cesena, i rossoneri saranno di scena al Fadil Vokrri Stadium di Pristina (Kosovo) per sfidare il Feronikeli. Un'occasione, per Marco Giampaolo, per provare i tanti volti nuovi presenti in rosa: c'è curiosità per Rafael Leao, mentre sarà il primo match in gruppo per Lucas Paquetà, tornato da poco dalle vacanze. Fischio d'inizio alle 20.45!



LE FORMAZIONI UFFICIALI



FERONIKELI: Florian, Perpaim, Yll, Arber, Lapidar, Albert, Astrit, Kastiot, Jean, Mendliriri, Mirosh. A disposizione: Deniz, Astrit, Lurzim, Alrutrint, Mevlan, Adenis, Argteha, Beshir.



MILAN: Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Rodriguez; Krunic, Biglia, Calhanoglu; Suso; Castillejo, André Silva. A disposizione: A. Donnarumma, Soncin, Conti, Laxalt, Musacchio, Strinic, Brescianini, Maldini, Paquetà, Leao, Bonaventura, Borini.



LA CRONACA