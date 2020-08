E’ un ferragosto strano, di un’estate strana: c’è chi ancora gioca, come l’Inter di Antonio Conte, impegnata lunedì nella semifinale di Europa League con lo Shakhtar, e chi è andato in vacanza da poco, complice il nuovo calendario post coronavirus. Tutti al mare dunque, il 15 agosto, una rarità per i calciatori, abituati in questo periodo dell’anno a preparare la nuova stagione.





Milinkovic-Savic vola alle Maldive, Dybala sceglie Ibiza come il connazionale De Paul, Donnarumma è con capitan Romagnoli e rispettive compagne in Sardegna (come Zaniolo), mentre Cristiano Ronaldo racconta con foto quotidiane sui propri social le vacanze a bordo di un lussuoso yacht al largo della Liguria, a Celle Ligure. Francesco Totti, sempre in formissima, sceglie invece Capri (come Immobile), oltre alla consueta Sabaudia, per le proprie vacanze. I calciatori del Napoli, invece, restano all’ombra del Vesuvio: Mertens con la maglie balla con il golfo sullo sfondo, Ospina e Lozano non tornano in Colombia e Messico. Poi il Papu Gomez, Veretout, il neo acquisto dell'Inter Hakimi e tanti altri. E Ibra...diventa squalo!





