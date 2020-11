Segnare una tripletta allanon è un'impresa da poco. E non è sicuramente un'impresa per tutti:. Il classe 2000 è il protagonista assoluto nello storico 6-0 che larifila alla squadra di Low, la peggior sconfitta in gare ufficiali nella storia della nazionale tedesca: rapace a ribadire in rete dopo una traversa, freddo a tu per tu con Neuer, preciso a piazzare il pallone nell'angolo dove neanche il portierone del Bayern può arrivare.e più giovane autore di una tripletta con le Furie Rosse da Sergio Ramos nel 2005. Tre gol diversi e indicativi di tutto il talento e della personalità dell'esterno offensivo, che alla settima presenza in nazionale maggiore può già vantare quattro reti (la prima era arrivata a settembre nel poker all'Ucraina), e che confermano l'avvio di stagione super dell'ex Valencia: la prima gioia in Premier League non è ancora arrivata, ma(Porto, Marsiglia, Olympiacos). E si candida a consacrarsi come miglior acquisto estivo del- Un vero e proprio affare per i Cityzens, che nell'ultima finestra di mercato hanno battuto la folta e agguerrita concorrenza: il Borussia Dortmund ma soprattutto la, che ha corteggiato per anni il talentino spagnolo senza mai perfezionare l'affondo.. Il City ha osato e, sfruttando le difficoltà economiche del Valencia, ha strappato anche un prezzo d'occasione:, divisi tra 10 di prestito oneroso, 40 di diritto di riscatto e 10 di bonus; una spesa che, per ora, il classe '97 non ha ripagato a pieno con un avvio a luci e ombre. Pur trovando sempre spazio con, che ha dimostrato di non aver alcun tipo di timore nel dare spazio a giovani e che non avrebbe avuto certo problemi nella gestione di Ferran Torres, un esterno anche congeniale per la sua idea di calcio. Ma a godersi Ferran Torres ora sono la Spagna e soprattutto Guardiola:@Albri_Fede90