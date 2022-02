Ciro Ferrara, ex difensore della Juve, parla a Dazn prima del derby tra i bianconeri e il Torino: "Vlahovic? Ti dà molta più profondità, riesce a fare reparto quasi da solo anche se ha i due esterni molto vicini. Duello con Bremer? Molto interessante, è poi vero che ogni partita fa storia a sé. Di sicuro si conoscono bene, io credo che Vlahovic dovrà venire un po’ più incontro per mandare centrocampisti o esterni d’attacco in pressione offensiva”.