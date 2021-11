Intervenuto dagli studi di Dazn, l'ex difensore della Juventus, Ciro Ferrara, esprime la propria opinione in merito all'Inter di Simone Inzaghi.



"L'Inter è campione e squadra da battere. Era inciampata in alcuni momenti, ma non si poteva pensare potesse essere fuori dalla lotta scudetto per qualità e sostanza. Oggi torna ad essere la squadra dell'anno scorso, con caratteristiche diverse, ma può giocarsela tranquillamente".