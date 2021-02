Oggi la Ferrari ha presentato il team per il Mondiale di Formula Uno 2021. La nuova monoposto sarà svelata il 10 marzo.



LECLERC - "Sono qui per battere tutti. Il compagno è l'unico che ha la tua stessa macchina. Sarà interessante. Ferrari è come una famiglia Nel 2021 l'obiettivo minimo sarà fare meglio del 2020, ma il 2022 sarà un anno importantissimo. Tutto è cambiato dopo Monza. Ferrari è una religione".



SAINZ - "Entro 5 anni voglio diventare campione del mondo. Ferrari è il posto giusto per riuscirci. Per me quest'anno sarà molto difficile battere Leclerc, mi manca un po' conoscere la squadra. Sarebbe il massimo riuscirci ma c'è un obiettivo più importante: far andare avanti la Ferrari insieme. Se c'è un anno in cui dobbiamo lavorare bene insieme è questo. Quando ci sarà il titolo come obiettivo magari potremo preoccuparci l'uno dell'altro".



BINOTTO - "Siamo reduci da una delusione che non dovrà mai ripetersi. Ferrari è più importante di ognuno di noi. Dobbiamo onorare la divisa che portiamo. Il Cavallino Rampante rappresenta l'eccellenza italiana". Così il team principal della Ferrari Mattia Binotto apre la stagione 2021 della Ferrari in Formula 1 attraverso la presentazione online del team con un video di circa 16 minuti. "Faremo errori - ammette Binotto - ma sarà importante imparare da essi. Come una grande orchestra dobbiamo avere gli strumenti migliori. Per raggiungere questi traguardi abbiamo una nuova coppia di piloti, la più giovane dal 1968".