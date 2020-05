.@Carlossainz55 to race for Scuderia Ferrari Mission Winnow in 2021 and 2022https://t.co/XA3xLP0a77 — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) May 14, 2020

. L'annuncio è stato dato dalla Scuderia del Cavallino Rampante.Il 25enne spagnolo, figlio del due volte campione del mondo di rally e vincitore di tre Dakar, ha debuttato in Formula Uno nel 2015 con la Toro Rosso, dove è rimasto per tre anni prima di correre con la Renault (2018) e la McLaren (2019). Proprio la, che nella prossima stagione affiancherà Lando Norris. Sainz, che ha firmato un contratto biennale, commenta: "Sono molto felice di avere l'opportunità di correre per la Scuderia Ferrari dal 2021 in avanti e sono entusiasta pensando al mio futuro con questa squadra. Ho comunque ancora un anno importante da trascorrere con McLaren e non vedo l'ora di tornare a gareggiare in questa stagione".​