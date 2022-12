Scuderia Ferrari announces that Fred Vasseur will join Scuderia Ferrari on 9 January as Team Principal and General Manager.https://t.co/k6AheXT1Do pic.twitter.com/L882T0gHsl — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) December 13, 2022

è ufficialmente ildella, come si legge nel comunicato della. L'ingegnere francese, che dal 2017 guidava la Sauber-Alfa Romeo, assumerà l'incarico dal prossimo 9 gennaio al posto di Mattia Binotto, dimissionario e in uscita da Maranello il 31 dicembre."Siamo felici di dare il benvenuto in Ferrari a Fred Vasseur come nostro Team Principal - le parole dell'amministratore delegato del Cavallino,-. Nel corso della sua carriera ha unito con successo i suoi punti di forza tecnici, grazie alla sua esperienza in qualità di ingegnere, a una costante capacità di stimolare il meglio nei suoi piloti e nei suoi team. Questo approccio e la sua leadership sono ciò di cui abbiamo bisogno per far crescere la Ferrari con rinnovata energia".