Ferraris, il sindaco minaccia Genoa e Samp: 'Pronti a vederlo a terzi'

Mentre i due club continuano a chiedere tempo per costituire la newco, coopartecipata al 50% destinata a prelevare la proprietà del Luigi Ferraris, il primo cittadino del capoluogo ligure pare non aver molta intenzione di attendere oltre.Il ritardo evidenziato dalle due società nel formare un soggetto unico sta infatti facendo arrabbiare l'inquilino di Palazzo Tursi che, pur di togliersi dai piedi la patata bollente rappresentata da uno stadio non più al passo con i tempi, si dice disposto a venderlo a un soggetto terzo. A tal proposito a Bucci sarebbero già arrivate manifestazioni d'interesse da parte didell'impianto calcistico più antico d'Italia. Un soggetto a cui poi Genoa e Sampdoria dovrebbero rivolgersi per continuare a usufruire in affitto dello stadio di Marassi.

La fretta di Bucci è motivata dall'intenzione del Comune di Genova di candidare il Ferraris a sede di alcune gare dell'Europeo 2032, manifestazione che l'Italia ospiterà assieme alla Turchia. Per farlo, però, bisognerà avere un progetto attuativo di restyling pronto per il 2026.