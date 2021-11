La Sampdoria non ci sta. Alla società blucerchiata i murales recentemente dipinti da alcuni tifosi del Genoa nei pressi dei cancelli d'ingresso della Gradinata Nord del Luigi Ferraris proprio non piacciono. E non si tratta soltanto di una comprensibile avversione cromatica.



Per il club di Massimo Ferrero quei disegni raffiguranti personaggi e momenti simbolo della storia del Genoa e della città rappresentano addirittura un potenziale rischio per l'ordine pubblico. Tanto che la società di Corte Lambruschini ha deciso di rivolgersi direttamente al Comune e alla Digos, oltre che alla partecipata che gestisce l'impianto, per chiederne la totale ed immediata cancellazione.



Una presa di posizione che sta suscitando molte polemiche, non soltanto tra i sostenitori del Grifone. Anche a molti tifosi blucerchiati infatti la mossa del club appare eccessivamente rigorosa e rigida.