A margine della presentazione di Andriy Shevchenko quale nuovo allenatore del Genoa, uno dei quadriumviri del club rossoblù, Andres Blazquez, ha parlato anche dei progetti futuri sulle infrastrutture cittadine: "Con il Sindaco Bucci abbiamo parlato solo del Ferraris escludendo altre ipotesi - ha assicurato il manager - Lavoreremo con l’amministrazione per trovare la giusta soluzione per la città, per il Genoa e per la Sampdoria".