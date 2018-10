Continua a tenere banco a Genova la questione, diventato ormai uno dei nodi principali per le due società del capoluogo ligure, ile la. Dopo la svolta di ieri, con la possibilità di un acquisto guidato dallo stato , arrivano altre precisazioni da parte della dirigenza blucerchiata. Le due società infatti non possono più attendere prima di avviare i lavori più immediati di rifacimento dell'impianto, ormai fatiscente.A lanciare l'appello è il braccio destro di Ferrero, l'avvocato Antonio, che venerdì scorso si è recato in Comune per fare il punto sulla situazione, attualmente bloccata. La perizia da 18,4 milioni è troppo lontana dalla quotazione che fanno Samp e Genoa del Ferraris di circa 7 milioni. Samp e Genoa, in attesa della seconda asta e eventualmente di un nuovo bando, hanno chiesto unper cominciare i primi lavori, ormai non più rimandabili.Blucerchiati e rossoblù hanno domandato il prolungamento "Per consentire di iniziare entro un paio di mesi il primo blocco di lavori, adesso veramente" ha spiegato Romei a Il Secolo XIX. "Prima le facciamo, è meglio è. Entro i primi dieci giorni di novembre qualcosa sapremo. Ottenere un primo prolungamento della concessione andrebbe chiaramente a costituire una soluzione ponte. In attesa di capire esattamente come si vuole muovere il Comune".I lavori in questione riguardano tra gli altri il rifacimento della tribuna superiore, gli impianti elettrici normali e di sicurezza, il wi-fi e l'eliminazione delle barriere, anche se alcune modifiche sono già state fatte. Ad esempio sono stati installati nuovi servizi igienici, ed alcune sale della tribuna hanno subito un'operazione di 'restyling'. Sempre in piedi anche il discorso della concessione a 99 anni, già avviato con l'ex sindaco Doria. Recentemente la Samp ha anche rispolverato i vecchi progetti, incluso quello riguardante unofortemente voluto da Garrone.