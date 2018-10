Continua a tenere banco in Brasile la vicenda, prestato ormai quasi un anno fa dallaal. Il club bianconero come noto vorrebbe riscattare il terzino ex Roma e Inter, che in Brasile ha ritrovato continuità e buone prestazioni, ma la squadra allenata da Cuca stava vivendo alcune difficoltà a livello finanziario.Per questo motivo varie società hanno provato ad inserirsi nell'operazione , trattando il calciatore direttamente con i blucerchiati. Nonostante ciò il patron del Santos José Carlossi è dimostrato ottimista in merito alla situazione Dodò: "" ha dichiarato ai del congresso tecnico del Paulistão, come riporta globoesporte.globo.com. Ulteriore dimostrazione di quanta voglia abbia il Santos di riscattare il calciatore, approdato in blucerchiato a gennaio 2016 e mai esploso a Genova.