Il sindaco di Genova Marco Bucci mette fretta a Genoa e Sampdoria nella vicenda relativa alla gestione dello stadio Luigi Ferrari.



Interpellato a tal proposito dalle telecamere di Primocanale il primo cittadino ha fatto il punto su una situazione che va avanti da troppo tempo: "Aspettiamo un’offerta che probabilmente arriverà nei prossimi giorni. Non dimentichiamoci che lo stadio è del Comune di Genova, ossia dei cittadini che vogliono un investimento adeguato per uno stadio come si deve".



L'intenzione dei due club genovesi è nota da tempo e prevede una richiesta di concessione dello stadio per i prossimi 99 anni, ottenuta la quale Genoa e Samp si impegnerebbero ad ammodernare lo stadio cominciando con i primi lavori già nella prossima estate.