Massimo Ferrero non vende Damsgaard a meno di un'offerta folle. È questo il concetto espresso dal presidente della Sampdoria sul talento che sta brillando con la Danimarca: "Me lo aspettavo così bravo all'Europeo, ma non è in vendita. O portano un'offerta che permette anche a Osti di emozionarsi o non si vende. Non è più come prima che se arriva uno, vendiamo il giocatore. Ora vogliamo fare un altro discorso. Un calciatore vogliamo tenercelo, godercelo".