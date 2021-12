L'arresto die il crac della sua "Holding Max" stanno mettendo a, ma con il passare dei giorni emergono sempre nuovi dettagli su quella che è stata la gestione economica degli ultimi anni della società blucerchiata e dei problemi che hanno portato la FIGC ad autorizzare la creazione del(come fatto anche per la Salernitana) per provare ad arrivare alla cessione.l problema emerso dalle carte dei PM e riportate sia da Storiesport che da Gazzetta, è chein cui, di fatto, non ha messo un euro. La controllante della Sampdoria, al momento dell'acquisto cambia nome in, si trasforma da spa a srl e trasferisce la sede da Genova a Roma. Da qui parte una serie di operazioni incrociate fra le società della galassia Ferrero come i lavori per il centro sportivo diper cui laassume l’incarico di general contractor e per cui la Sampdoria, attraverso la Sport Spettacolo, paga 1,1 milioni di euro. Nel 2016 la Sport Spettacolo rileva l’1% della Sampdoria che era detenuto da Eleven Finance per un corrispettivo di 540mila euro: altri soldi che fuoriescono dalla galassia blucerchiata in direzione del patron insieme ai compensi dei dirigenti Massimo e Vanessa Ferrero, cifre ripetute anche negli esercizi successivi.La prima è una frase pronunciata il 18 novembre del 2020 dal trusteein una conversazione telefonica con, manager del gruppo Ferrero. Diamanti parla di "due versamenti da 125mila euro e un termine di pagamento al 2 dicembre 2020 che Ferrero si è impegnato a fare” e a cui Vidal risponde: “”. Ma anche quella di Vanessa Ferrero, nel corso della ​assemblea dei soci della Holding Max in cui ci fu l'incarico di costruire il trust: '"Scusa, ma in sicurezza rispetto ai deb…ai creditori, è bancarotta. Non è che ha un altro nome, eh! Ed aggiunge:”.- ​Ma il peggio arriva dalla chiamata fra Vanessa Ferrero e lo stesso Vidal. La figlia di Ferrero dice: "…ma papà per quello che concerne invece la Sampdoria lui nun ce pensa proprio, potrebbe continuare a tenerla andando avanti”. E Vidal risponde: “Ascolta, questi qui sono sogni.devo dire che è una persona veramente fortunata e quindi magari realizzerà anche questo, allora il tema è chema abbiamo un soggetto che a quel punto si comprerebbe i crediti per poi vendere gli immobili… Se lui trovasse qualcuno che dà 33 milioni e li mette sul banco lui salverebbe la Sampdoria quindi potrebbe al limite trovare qualcuno a cui vendere una quota importante, il 50% o una cosa del genere, forse potrebbe essere una soluzione per tenere capra e cavoli, potrebbe essere, va bene?”.