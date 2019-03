Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero è intervenuto a 'Un Giorno Speciale' su Radio Radio: "Sono due anni che chiedo alla Sindaca Raggi un colloquio per dire di ridare il Flaminio ai romani. Nessuno mi ha mai contattato.Sono avvelenato. Dove la faccio io l'accademia della Sampdoria? Perché il Flaminio non può essere un luogo giusto? Mi piange il cuore a vedere quella topaia ogni volta che ci passo, ci si potrebbe fare molto. Flaminio dei laziali? Non deve avere colori una situazione simile, e poi ora come ora è dei topi. Schick deludente? Per me è un campione. Lasciatelo libero in campo e diventerà uno shock. Ho fatto la Sampdoria next generation. Manca solo una casa degna a questi ragazzi. Io ricco desto sospetti? A parte che vivo in affitto con sette figli. Se sei 'figlio di', nessuno ti dice nulla, se sei figlio di un tranviere desti sospetto. Vogliono acquistare la Samp? Se arriveranno proposte serie e concrete sarò il primo a dirvelo".