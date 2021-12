Che personaggio Massimo Ferrero! Il presidente dimissionario della Sampdoria, che ieri è stato arrestato con l'accusa di reati societari e bancarotta, ci ha abituato nel corso degli anni della sua presenza nel mondo del calcio (dal 2014) a mostrare i mille volti di una personalità istrionica. Sguaiato, sopra le righe, eccessivo sia nelle gioie che nei dolori e nella rabbia, Ferrero anche allo stadio o nelle conferenze stampa è stato un personaggio sempre in primo piano, difficile da non notare.



