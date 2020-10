Massimosi divide tra le sue idee in merito al calcio e quelle relative alla politica. Il presidente della, intervistato a 'Un giorno da pecora' su Radio 1 ha esplicitato il suo punto di vista ad esempio sulla riapertura parziale degli stadi: "Quella dei mille tifosi è una cosa che non ho mai capito, ci sono dei professoroni che paragonano le discoteche agli stadi.. Se all'Olimpico metti 20mila persone su 70mila, non le vedi nemmeno. Ad esempio a Marassi lo stadio tiene 45 mila persone, se ne fai entrare 15 mila e le metti a due metri, non le vedi neppure. Dobbiamo riportare la gente allo stadio"Ferrero è piuttosto critico nei confronti dello Stato: "Non chiediamo contributi ma aiuti che il signor Conte e il Governo possono dare, come spostare o rateizzare l'Irpef per i club. E non di sei mesi, ma almeno di un anno o due. Altrimenti a novembre in tanti saranno incasinati., soltanto con la chiusura degli stadi ne abbiamo persi 180. E la gravità non sarà quest'anno, ma i prossimi. Quest'anno terremo botta facendo sacrifici ma lo StatoIo sono l'uomo più penalizzato d'Italia perché lavoro con i cinema e faccio calcio e lo Stato non ha dato un euro di aiuto al calcio mentre i cinema praticamente sono chiusi".In chiusura, Ferrero si autocandida come Sindaco di Roma: "Sono romano di sette generazioni, conosco ogni sanpietrino di questa città. La politica non mi interessa ma, con una bella lista civica. Lista Ferrero? Certo. Lo slogan? 'Vota Ferrero per un voto sincero' ".