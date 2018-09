Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero è tornato a parlare a Radio Marte della vittoria contro il Napoli: “De Laurentiis è il più importante, Ancelotti il miglior allenatore e perdere con la Sampdoria fa pensare. Non mi toccate Aurelio che è un grande, ma non ho parlato con lui dopo il match di Marassi. Quagliarella ha tanto da raccontare e Napoli ha avuto la fortuna di averlo nel momento migliore, ma poi lo avete mandato via. Campioni si nasce e Quagliarella è nato campione".



Sulla partita: "A tutti i tifosi del Napoli dico che il pallone è rosa, il pallone si posa e le partite si possono vincere o perdere. Non è un dramma aver perso a Genova, Ancelotti è un allenatore di spessore, avete un buon presidente e una rondine non fa primavera. De Laurentiis sta facendo miracoli a Napoli, ma non ho mai pensato che Giampaolo potesse lasciare la Sampdoria perché gli allenatori più stanno con me e più vogliono starci”.