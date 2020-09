Continuano l’isolamento e le misure cautelative per i presidenti dei club di Serie A venuti in contatto, durante l’assemblea di Lega, con il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis. Il numero uno del Genoa Enrico Preziosi ad esempio si è già sottoposto a due tamponi, mentre il ‘collega’ della Sampdoria Massimo Ferrero è rimasto in isolamento sino ad oggi nella sua casa di Roma.



Il presidente blucerchiato oggi si sottoporrà al primo dei due tamponi previsti nel corso di questa settimana. Contrariamente al proprietario del Grifone, il Viperetta ha aspettato qualche giorno su insistenza del medico sociale della Sampdoria, che voleva avere un responso più certo a causa delle tempistiche variabili di incubazione del Coronavirus.



Ferrero nel frattempo ha rilasciato una dichiarazione a Il Secolo XIX: “Il secondo tampone lo dovrò fare tra metà e fine settimana” ha confermato l’imprenditore romano. ”Il virus ha tempi di incubazione variabile e dobbiamo pazientare per avere la certezza”.