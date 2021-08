Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha parlato della trattativa per Andrea Petagna col Napoli: "L'operazione Petagna non si è bloccata, Andrea vuole venire qui e fino a ieri avevamo tutti gli accordi per chiudere. I miei dirigenti hanno mandato i documenti firmati al Napoli proprio per questo motivo, ma De Laurentiis non ce li ha rimandati indietro. Sono convinto che Aurelio farà il bene del ragazzo".



Sugli altri obiettivi o ex obiettivi. "Florentino Luis doveva venire qui, ma ha cambiato idea. Brekalo? Non so chi sia...".