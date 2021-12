Un ulteriore retroscena all’interno dell’ormai arcinota vicenda che ha portato all’arresto di Massimo Ferrero e della figlia Vanessa è il giallo relativo alla presenza di una possibile ‘talpa’, che avrebbe avvisato la famiglia delle intercettazioni. E’ quanto emerge dalle 342 pagine di ordinanza di custodia cautelare del giudice Rosamaria Mesiti.



A farlo intuire è una frase proprio di Vanessa Ferrero, risalente al 29 ottobre del 2020 mentre discute con Aniello Del Gatto, liquidatore delle quattro società calabresi coinvolte nelle indagini per bancarotta. “Ci riprenderemo” dice Vanessa a Del Gatto, ringraziandolo per essere “sempre stato positivo”. L’interlocutore la invita “A bere un bel bicchiere di vino” e, a quel punto, ecco la frase che fa ipotizzare come i Ferrero sapessero delle intercettazioni telefoniche: “Accetto l'invito e prenderemo per il c... chi sai tu. Non ti faccio nomi perché sicuramente mi ascoltano essendo intercettata per quella situazione quindi meglio non fare nomi”.



Gli inquirenti si domandano come facesse Vanessa a sapere di essere intercettata, e quale nome non sia stato fatto dalla figlia del Viperetta. Probabilmente, scrive Il Secolo XIX, nei prossimi interrogatori verrà chiesto conto di questa frase.